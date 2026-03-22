Ολυμπιακός – ΑΕΛ 0-0: Κόλλησε στο “μηδέν” και αποδοκιμάστηκε

Ο Ολυμπιακός έδειξε ξανά αδυναμία στις κλειστές άμυνες, έμεινε στο 0-0 με την Λάρισα και αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο του μετά την λήξη της τελευταίας αγωνιστικής της Super League.

Οι Πειραιώτες, που είχαν δοκάρι με τον Ντάνιελ Ποντένσε στο 88ο λεπτό, έμειναν έτσι δεύτεροι στην βαθμολογία και θα μπουν στα playoffs όντας στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ που κέρδισε την Κηφισιά με 3-0.

Μονόλογος του Ολυμπιακού το ματς στο πρώτο ημίχρονο. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν στήσει… πολιορκία στην περιοχή της ΑΕΛ και έχασαν αρκετές ευκαιρίες με κορυφαία όλων αυτή του Μαρτίνς στο 6΄. Ο Πορτογάλος έκλεψε τη μπάλα και βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Βενετικίδη, ο οποίος κατάφερε να «βγάλει» την απόκρουση στην πρώτη φάση που κλήθηκε να αντιδράσει στο ντεμπούτο του στη Super League.,

Η πίεση συνεχίστηκε και στο β΄ ημίχρονο με τον Βενετικίδη να επεμβαίνει ξανά σε κλασική ευκαιρία του Ταρέμι στο 57΄ αλλά και ψηλοκρεμαστό του Ποντένσε στο 60΄. Ειδικά η τελευταία, ήταν καταπληκτική επέμβαση. Είχε κι η ΑΕΛ τις στιγμές της, όπως το πλασέ του Μασόν από πλάγια θέση που απέκρουσε ο Τζολάκης (59΄).

Ο Βενετικίδης έμοιαζε ανίκητος, αποκρούοντας και την «οβίδα» του Μουζακίτη στο 77΄, ενώ στο 90΄ ο Κλέιτον αστόχησε εξ επαφής μετά το γύρισμα του Νασιμέντο στην τελευταία μεγάλη στιγμή του Ολυμπιακού.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια (60΄ Ελ Κααμπί), Μπρούνο, Σιπιόνι (74΄ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο (60΄ Ροντινέι), Μαρτίνς (80΄ Γιαζίτσι), Ποντένσε, Ταρέμι (80΄ Κλέιτον).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Ατανάσοβ, Σουρλής, Κοσσονού, Αποστολάκης (72΄ Πέρες), Χατζηστραβός, Τούπτα (73΄ Γκαράτε), Κακουτά (73΄ Φερίγκρα)