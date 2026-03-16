Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ: Αυτές είναι οι πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος

H Stoiximan Superleague έχει πάρει «φωτιά» με τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή της βαθμολογίας. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα τα δώσουν όλα για να «σηκώσουν» το πολυπόθητο τρόπαιο.

Παρότι έχει απομείνει μία μόλις αγωνιστική για την λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και άπαντες αγωνιούν για την κλήρωση των play-off στις 24/03, το Football Meets Data ήδη έκανε την πρόβλεψή του για την κατάκτηση του τροπαίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παγκοσμίως γνωστής πλατφόρμας οι «ερυθρόλευκοι» είναι το φαβορί να αναδειχθούν πρωταθλητές Ελλάδας με 47.3% πιθανότητα. Ακολουθεί η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς με 26.7% και ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου με 26%.

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει ελπίδες τίτλου, ενώ κατά 96.4% οι «πράσινοι» θα ολοκληρώσουν την χρονιά στην 4η θέση.