Βαθμολογία Super League: Τριπλή ισοβαθμία για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ στην κορυφή μια αγωνιστική πριν το τέλος της regular season

Χαμός επικρατεί στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ να ισοβαθμούν στους 57 βαθμούς μια αγωνιστική πριν το τέλος της regular season.

Ο Ατρόμητος αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για την ΑΕΚ, που άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι μετά το 2-2 ύστερα από ένα εξαιρετικό παιχνίδι στα δυτικά προάστια, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής.

Η Ένωση δεν κατάφερε να χαρεί για πολύ τη μοναξιά της κορυφής στην οποία είχε βρεθεί την περασμένη εβδομάδα, καθώς ισοβαθμεί ξανά με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ενώ οι «κυανόλευκοι» ελπίζουν πάντοτε σε συμμετοχή στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

Σε ένα ματς με ένταση εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου, ένεκα της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην περιοχή της Καλαμαριάς, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 του Λεβαδειακού στο Γήπεδο Τούμπας για την 25η Αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έφτασε στη νίκη με τα γκολ των Τάισον (7′), Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (47′) και Δημήτρη Χατσίδη (57′).

Τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής της Super League

H βαθμολογία της Super League

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής της Super League