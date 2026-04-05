Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Ο Κοϊτά άνοιξε το σκορ σε υποδειγματική αντεπίθεση της Ένωσης (βίντεο)

Εντυπωσιακό ξεκίνημα έκανε η ΑΕΚ στο ντέρμπι του “Γ. Καραϊσκάκης” απέναντι στον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής.

Ειδικότερα, η ομάδα του Νίκολιτς στάθηκε καλύτερα στο γήπεδο τα πρώτα λεπτά και βρήκε γκολ μόλις στο 5ο λεπτό για να κάνει το 0-1.

Ειδικότερα, ο Περέιρα πήρε την μπάλα από τον Ρέτσο και έφυγε στην αντεπίθεση, έψαξε με πάσα τον Γιόβιτς αλλά ο Γκαρθία επενέβη. Η μπάλα όμως στρώθηκε στον Κοϊτά ο οποίος με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα του Τζολάκη.