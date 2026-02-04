ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1: Δοκάρι στο φινάλε και ανοιχτοί λογαριασμοί για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδoς

Ο Λεβαδειακός απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην έδρα του ΟΦΗ, στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, παρότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 75ο λεπτό, μετά την αποβολή του Λοντίγκιν.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αξιοποιήσουν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, πιέζοντας στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ωστόσο ο Λεβαδειακός διαχειρίστηκε με ψυχραιμία και σωστή τακτική το παιχνίδι, περιορίζοντας τους κινδύνους. Η σημαντικότερη ευκαιρία για τον ΟΦΗ ήρθε στις καθυστερήσεις, όταν το σουτ του Ισέκα σταμάτησε στο δοκάρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί στη ρεβάνς της Λιβαδειάς, που είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα (11/02/26), με τις δύο ομάδες να αναμένεται να δώσουν σκληρή μάχη για το εισιτήριο του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Παράλληλα, Λεβαδειακός και ΟΦΗ θα τεθούν ξανά αντιμέτωποι και στο πλαίσιο της Super League, σε νέα αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στην Κρήτη.

Περισσότερα σε λίγο…