Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου: Το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών για σήμερα – Ξεχωρίζει ο τελικός του μήκους με τον Μίλτο Τεντόγλου

Με πλούσιο… ελληνικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί η 2η ημέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Στίβου, με τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου να ξεχωρίζει.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρωί

12:33 Ύψος (Α) Προκριματικός Μέρλος (Β’ Γκρουπ), Μίτα (Α’ Γκρουπ) – Όριο: 2.26 (Διαδοχικά ύψη: 2.10, 2.15, 2.19, 2.23, 2.26)

13:40 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Ρούμτσιος (Β’ σειρά) – Πρόκριση: 12 καλύτεροι χρόνοι

14:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Παυλίδης – Όριο: 66.00

14:05 800 μ. (Γ) Προκριματικός Δεσπολλάρη (Α’ Σειρά) – Πρόκριση: 3 πρώτες & 4 χρόνοι

14:40 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Λεβαντίνος (Α’ Σειρά) – Πρόκριση: 12 καλύτεροι χρόνοι

Απόγευμα

21:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Στεφανίδη (Α’ Γκρουπ), Αδαμοπούλου (Β’ Γκρουπ) – Όριο: 4.55 (Διαδοχικά ύψη: 4.10, 4.25, 4.40, 4.50, 4.55)

21:10 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Φραντζεσκάκης

22:16 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Τεντόγλου

23:00 400 μ. (Α) Ημιτελικός Φρανκς (Γ’ Σειρά) – Πρόκριση: 2 πρώτοι & 2 χρόνοι