Παγκόσμιο Κ20: Η Ιουλιάννα Ρούσσου πήρε το ασημένιο στα 800μ. μετά από μια συγκλονιστική κούρσα

Συγκλονιστική ήταν η προσπάθεια της Ιουλιάννας Ρούσσου στον τελικό των 800 μέτρων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου Κ20 του Όρεγκον, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο με 2:03.08.

Η Ρούσσου, αθλήτρια του Δημήτρη Πλατή, κατάλαβε πως ο ρυθμός της κούρσας ήταν χαμηλός και πως αυτό θα ευνοούσε τη Ζίβα Ρέμιτς στα τελευταία μέτρα. Έτσι, περίπου στα 300 μέτρα πριν από τον τερματισμό, αποφάσισε να περάσει μπροστά και να δώσει η ίδια τον ρυθμό.

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Η επιλογή της αποδείχθηκε σωστή. Η Ελληνίδα κράτησε την πρωτοπορία και μπήκε στην τελική ευθεία με ξεκάθαρο στόχο το χρυσό μετάλλιο. Ωστόσο, η Ρέμιτς που αναμενόταν να πρωταγωνιστήσει στο τελικό σπριντ κατάφερε τελικά να περάσει πρώτη τη γραμμή του τερματισμού, σταματώντας το χρονόμετρο στο 2:03.03. Μόλις πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω της, η Ρούσσου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 2:03.08 και πανηγύρισε το ασημένιο μετάλλιο.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Βρετανίδα Σακίρ Κινγκ με χρόνο 2:03.52.

Για την Ελλάδα, η επιτυχία της Ρούσσου έχει ξεχωριστή σημασία. Πρόκειται για το δεύτερο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στη φετινή διοργάνωση, αλλά και μόλις το δεύτερο στην ιστορία της χώρας μας στα 800 μέτρα σε Παγκόσμιο Κ20. Το προηγούμενο είχε έρθει το 2021 στο Ναϊρόμπι, όταν η Έλλη Δεληγιάννη είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Η ελληνική αποστολή έζησε από κοντά τη μεγάλη στιγμή, καθώς σύσσωμη βρέθηκε στις εξέδρες του σταδίου και πανηγύρισε την επιτυχία της 18χρονης αθλήτριας.

Για τη Ρούσσου, το ασημένιο μετάλλιο αποτελεί ιδανικό φινάλε σε μια εντυπωσιακή χρονιά. Η Ελληνίδα πρωταγωνίστησε σε ανοιχτό και κλειστό στίβο, σημειώνοντας πανελλήνια ρεκόρ και καταγράφοντας σημαντικές επιδόσεις σε αποστάσεις από τα 800 έως και τα 3.000 μέτρα.

Ιδιαίτερα συγκινημένη και χαρουμένη εμφανίστηκε Ελληνίδα πρωταθλήτρια στις πρώτες της δηλώσεις μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου. Η Ιουλιάννα Ρούσσου αφιέρωσε το μετάλλιό της στον προπονητή της και όσους τη στήριξαν όλη τη χρονιά την οποία χαρακτήρισε δύσκολη.