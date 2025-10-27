ΝΒΑ: Πρώτη ήττα για τα “ελάφια”, εκπληκτικός Γιάννης Αντετοκούνμπο με νέα 40αρα – Νίκη για τους Λέικερς χωρίς Λούκα, Λεμπρόν (Βίντεο)
Στο 2-1 πλέον οι Μιλγουόκι Μπακς
Η απίθανη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν ήταν αρκετή για τους Μιλγουόκι Μπακς που γνώρισαν την ήττα με 118-113 απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και έπεσαν στο 2-1 στην κατάταξη του NBA.
O Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος και με 40 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, έκανε σχεδόν μόνος του ξανά ντέρμπι το ματς καθώς η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 20 πόντους. Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ήταν όμως απόλυτα εύστοχοι στις βολές στα τελευταία λεπτά και πήραν τη νίκη στις λεπτομέρειες, ισοφαρίζοντας τα “ελάφια” στο 2-1 στην κατάταξη του NBA.
Από τα υπόλοιπα παιχνίδια του NBA, ξεχώρισε το διπλό των Λος Άντζελες Λέικερς στην έδρα των Σακραμέντο Κινγκς με σκορ 127-120, αφού ήρθε με τους “λιμνανθρώπους” να αγωνίζονται χωρίς τους Λεμπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς. Ο Όστιν Ρίβερς πήρε “φωτιά” με 51 πόντους και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα, με τη βοήθεια και του Ντεάντρε Έιτον, που είχε 22 πόντους και 15 ριμπάουντ.
Τα αποτελέσματα στο NBA
Σπερς – Νετς 118-107
Πίστονς – Σέλτικς 119-113
Γουίζαρντς – Χόρνετς 113-139
Καβαλίερς – Μπακς 118-113
Χιτ – Νικς 115-107
Τίμπεργουλβς – Πέισερς 114-110
Μάβερικς – Ράπτορς 139-129
Κλίπερς – Μπλέιζερς 114-107
Κινγκς – Λέικερς 120-127
