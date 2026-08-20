Ασταμάτητος Ντουπλάντις: «Πέταξε» στα 6,21 μ. για να κερδίσει τον εκπληκτικό Καραλή

Μία ακόμη εντυπωσιακή παράσταση έδωσε ο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος χρειάστηκε να φτάσει στα 6,21 μέτρα για να κατακτήσει την πρώτη θέση στο Diamond League της Λωζάνης, απέναντι σε έναν εκπληκτικό Εμμανουήλ Καραλή.

Οι δύο κορυφαίοι επικοντιστές έδωσαν μία μεγάλη μάχη, με τον Έλληνα πρωταθλητή να πραγματοποιεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του, περνώντας τα 6,16 μ.

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Ο Ντουπλάντις, όμως, ανέβασε ακόμη ψηλότερα τον πήχη και κατάφερε να περάσει τα 6,21 μ., εξασφαλίζοντας τη νίκη στη Λωζάνη.

Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,21 μ.

Ο Σουηδός σούπερ σταρ του επί κοντώ απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί κυριαρχεί στο αγώνισμα.

Με τον Καραλή να έχει ήδη φτάσει στα 6,16 μ. και να τον πιέζει μέχρι τέλους, ο Ντουπλάντις πέρασε επιτυχημένα τα 6,21 μέτρα, επίδοση που του χάρισε την πρώτη θέση.

Μόλις κατάλαβε ότι είχε περάσει τον πήχη, ο Σουηδός ξέσπασε σε έναν έξαλλο πανηγυρισμό, γνωρίζοντας ότι είχε μόλις εξασφαλίσει τη νίκη σε έναν αγώνα εξαιρετικά υψηλού επιπέδου.

Ο Ντουπλάντις «άγγιξε» το νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,32 μ.

Ο Μόντο Ντουπλάντις ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη, επιχειρώντας να γράψει ξανά ιστορία με νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,32 μέτρα.

Ο Σουηδός πρωταθλητής δοκίμασε στο συγκεκριμένο ύψος, χωρίς όμως να καταφέρει να το ξεπεράσει, ολοκληρώνοντας παρ’ όλα αυτά ακόμη μία εντυπωσιακή βραδιά, έχοντας προηγουμένως περάσει τα 6,21 μ. και εξασφαλίσει την πρώτη θέση.