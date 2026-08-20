Απίθανος Καραλής στη Λωζάνη: «Πέταξε» στα 6,16 – Η δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του (βίντεο)

Εντυπωσιακός για ακόμη μία φορά ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στο Diamond League της Λωζάνης, περνώντας τα 6,16 μέτρα στο άλμα επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, καταγράφοντας στη Λωζάνη τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του, αλλά και την κορυφαία επίδοσή του σε αγώνα ανοιχτού στίβου.

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«Πέταξε» πάνω από τα 6,16 μέτρα

Ο Καραλής ξεπέρασε με εντυπωσιακό άλμα τον πήχη στα 6,16 μ., επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Η εμφάνισή του στη Λωζάνη έρχεται μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να συνεχίζει σε εξαιρετικά υψηλές πτήσεις.

Το ρεκόρ του Ντουπλάντις στο meeting και ο εντυπωσιακός πανηγυρισμός

Η εκπληκτική εμφάνιση του Καραλή, πάντως, δεν ήταν αρκετή για να του χαρίσει την πρώτη θέση, καθώς ο Μόντο Ντουπλάντις έδωσε τη δική του εντυπωσιακή απάντηση.

Ο Σουηδός «πέταξε» πάνω από τα 6,21 μέτρα με την πρώτη του προσπάθεια, κατακτώντας τη νίκη και σημειώνοντας παράλληλα νέο ρεκόρ meeting στη Λωζάνη. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 6,15 μ. και ανήκε επίσης στον ίδιο από το 2024, με τον κορυφαίο επικοντιστή του κόσμου να πανηγυρίζει έξαλλα τη νέα μεγάλη επίδοσή του.