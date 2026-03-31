Ντίξον για Αταμάν: «Κλαίει πολύ, πρέπει να γίνει καλύτερος προπονητής»

Τοντέρμπι «αιωνίων» στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν πέρασε απαρατηρητό στην Ευρώπη μιας και η επεισοδιακή νίκη του Ολυμπιακού με 94-101 επί του Παναθηναϊκού και οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν έφεραν αντιδράσεις.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας που είχε φορέσει για 6 χρόνια την φανέλα της Φενέρμπαχτσε, Μπόμπι Ντίξον, δεν κρατήθηκε μετά τις δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού για την ελληνοποίηση του Γουόκαπ και Ντόρσεϊ αλλά και τα σχόλια για τους διαιτητές.

«Κλαίει πολύ, πάντα είναι πρόβλημα όταν δεν παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Πρέπει να γίνει καλύτερος προπονητής», είπε με καυστικό τόνο ο Αμερικάνος στο Instagram προκαλώντας αντιδράσεις.