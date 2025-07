Ντιόγκο Ζότα: Η συγκλονιστική κίνηση της Λίβερπουλ – Αποσύρει τη φανέλα με τον αριθμό «20»

Η Λίβερπουλ προχώρησε σε μια συγκλονιστική κίνηση θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα.

Συγκεκριμένα, η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε την απόσυρση της φανέλας με τον αριθμό «20» προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του Πορτογάλου άσου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ήταν το νούμερο που φορούσε με υπερηφάνεια και διάκριση, οδηγώντας μας σε αμέτρητες νίκες – και ο Ντιόγκο Ζότα θα είναι για πάντα το νούμερο 20 του Liverpool Football Club.

Μετά από διαβούλευση με τη σύζυγό του, Rute, και την οικογένειά του, ο σύλλογος μπορεί να ανακοινώσει ότι ο αριθμός της ομάδας θα αποσυρθεί προς τιμήν και μνήμη του Diogo σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και της Ακαδημίας της LFC.

Η κίνηση αυτή αποτελεί αναγνώριση όχι μόνο της ανυπολόγιστης συμβολής του παλικαριού μας από την Πορτογαλία στις επιτυχίες των Reds στο γήπεδο τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά και του βαθύτατου προσωπικού αντίκτυπου που είχε στους συμπαίκτες, τους συναδέλφους και τους οπαδούς του και των αιώνιων δεσμών που έχτισε μαζί τους.

Liverpool FC will retire the number 20 jersey across all levels of the club in honour and memory of Diogo Jota.— Liverpool FC (@LFC) July 11, 2025