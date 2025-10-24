Νόβακ Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού στο Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια (βίντεο)

Ο σπουδαίος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στην “Beogradska Arena” το βράδυ της Πέμπτης (23/10) για τον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι “ερυθρόλευκοι” του Βελιγραδίου παρέσυραν την Μπασκονία (90-72) για την 4η σερί νίκη τους στη διοργάνωση και ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδειξε να το ευχαριστιέται δεόντως. Μάλιστα, οι κάμερες τον έπιασαν να τραγουδά με πάθος ένα σύνθημα για τον Ολυμπιακό, το οποίο ακούγεται συχνά στα παιχνίδια του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Τζόκοβιτς, να πούμε κάπου εδώ ότι είναι φανατικός φίλος του Ερυθρού Αστέρα.