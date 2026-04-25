ΑΕΚ–Ολυμπιακός 84-94: Αήττητοι οι «ερυθρόλευκοι»

Αήττητος ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της Greek Basketball League o Ολυμπιακός (24-0), περνώντας νικηφόρα από τη Sunel Arena, με 94-84 επί της ΑΕΚ, για την 26η αγωνιστική. Το παιχνίδι ήταν «πρόβα τζενεράλε» ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους και για τους δυο: για τον Ολυμπιακό πριν τα πλέι οφ της Euroleague με τη Μονακό (σ.σ. πλεονέκτημα έδρας έχει η ομάδα του Πειραιά αρχής γενομένης την Τρίτη, 28/4, στις 21:00) και για την ΑΕΚ πριν το φάιναλ φορ του Basketball Champions League. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην 1η θέση και θ’ αντιμετωπίσει στα πλέι οφ τον 8ο Κολοσσό Ρόδου, ενώ η ΑΕΚ τερμάτισε στην 4η θέση και θα βρει στον δρόμο της τον 5ο Άρη.

Από 14 πόντους έκαστος σημείωσαν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ, 12 ο Παπανικολάου, 11 πόντους και 7 ριμπάουντ ο Βεζένκοφ, ενώ 11 πόντους και 6 ριμπάουντ είχε ο Ταϊρίκ Τζόουνς στην αγωνιστική επιστροφή του. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ πέτυχε 21 πόντους για την ΑΕΚ. Χωρίς τον Τζέιμς Νάναλι, που έμεινε εκτός εξάδας των ξένων, αγωνίστηκαν οι «κιτρινόμαυροι».

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 40-46, 64-68, 84-94

Mε τρία τρίποντα από Φλιώνη, Χαραλαμπόπουλο και Γκρέι η ΑΕΚ προηγήθηκε με 9-0. Ο Ντόρσεϊ ανέλαβε να βγάλει τον Ολυμπιακό από τη δύσκολη θέση και με δικούς του διαδοχικούς πόντους, η ομάδα του Πειραιά ισοφάρισε σε 16-16 για πρώτη φορά. Με δικό του καλάθι, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 16-18, για να ισοφαρίσει σε 18-18, με hook ο Γκρέι. Φουρνιέ και Μόρις επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να προηγηθεί, έστω και με βραχεία κεφαλή, 21-22, στο τέλος της 1ης περιόδου. Στη 2η περίοδο, ο Ολυμπιακός προσπέρασε και με +10 34-44) με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να είναι ασταμάτητος. Στον πρώτο αγώνα του από το ντέρμπι «αιωνίων», όταν είχε τραυματιστεί, ο Αμερικανός σέντερ σημείωσε μάλιστα και τους επτά πρώτους πόντους των Πειραιωτών στη 2η περίοδο (28-29). Τα τρίποντα των Μπάρτλεϊ και Λεκαβίτσιους διατηρούσαν τους «κιτρινόμαυρους» σε απόσταση… αναπνοής στην αρχή αυτής. Για να δώσει σκορ ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, αλλά και ο Μόρις (37-46). Η ΑΕΚ πλησίασε, όμως στο -6 (40-46) χάρη στο τρίποντο του Μπράουν. Η Ένωση είχε 7/13 τρίποντα έναντι 2/8 από πλευράς «ερυθρολεύκων». Όμως, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα με 17/21 δίποντα (8/17 η Ένωση) κατάφερναν να διατηρούν την πρωτοπορία. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μέτρησε 9 πόντους, 8 ο Ντόρσεϊ, 7 ο Παπανικολάου και 6 ο Μόρις στο α΄ μέρος. Την ίδια ώρα, για την ΑΕΚ 8 πόντους είχε σημειώσει ο Μπάρτλεϊ και από 7 οι Γκρέι και Λεκαβίτσιους.

Φίζελ και Γκρέι επέτρεψαν στην ΑΕΚ να μειώσει στο καλάθι (44-46) με την έναρξη της 3ης περιόδου. Οι Βεζένκοφ, Ουόκαπ και Ουόρντ απάντησαν για το 46-53, αλλά η ΑΕΚ έδειχνε αποφασισμένη να κοιτάξει κατάματα τον Ολυμπιακό και με ηγέτη τον Μπάρτλεϊ, προσπέρασε με 59-58. Όταν οι Τζόουνς, Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ διαμόρφωσαν το 62-65, ο Λεκαβίτσιους ευσστόχησε σε 2/2 βολές από φάουλ του Τζόουνς (64-65), ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ευστόχησε σε τρίποντο για το 64-68, στο 30ό λεπτό. Ο Εβάν Φουρνιέ ανέλαβε δράση στην 4η περίοδο για το +10 του Ολυμπιακού για δεύτερη φορά (68-78) στο 33ο λεπτό. Μπράουν και Λεκαβίτσιους μείωσαν σε 72-78. Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ έκαναν το 77-85, αλλά η ΑΕΚ λες και… σε… φάιναλ φορ, δεν παραδινόταν. Ο Μπάρτλεϊ με το 3ο ευστοχό του τρίποντο έφερε τους γηπεδούχους στο -5 (80-85), 3:13΄΄ πριν τη λήξη. Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ με hook, απάντησαν για το 80-89, αλλά ο Μόρις υπέπεσε σε φάουλ στον Φλιώνη. Αυτός ήταν εύστοχος (82-89). Όταν ο Αλεκ Πίτερς βρήκε στόχο έξω από τα 6.75 (82-92) απέμεναν 1:42΄΄ για το τέλος. Μετά το τάιμ άουτ του Ντράγκαν Σάκοτα, ο Χαραλαμπόπουλος αστόχησε σε τρίποντο, ο Μπάρτλεϊ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ αλλά αστόχησε σε δίποντο. Πίτερς και Φλιώνης έκαναν από ένα λάθος για κάθε ομάδα, όπως και ο Φουρνιέ αμέσως μετά, όταν του έκλεψε την μπάλα ο Γκρέι. Και με δική του ασίστ, ο Μπράουν μείωσε σε 84-92. Στα 30΄΄, ο Φουρνιέ αστόχησε σε τρίποντο, ο Μιλουτίνοφ ήταν εκεί για να ευστοχήσει διαμορφώνοντας το τελικό 84-94.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Μαρινάκης, Σκανδαλάκης

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 14 (2), Φλιώνης 8 (2), Φίζελ 7, Μπάρτλεϊ 21 (3), Χαραλαμπόπουλος 10 (2), Σκορδίλης 1, Μπράουν 10 (2), Κατσίβελης, Λεκαβίτσιους 13 (1),

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Ουόρντ 6, Βεζένκοφ 11 (1), Ντόρσεϊ 14 (3), Μιλουτίνοφ 10, Μόρις 6, Παπανικολάου 12 (2), Πίτερς 7 (1), Τζόουνς 11, Φουρνιέ 14 (1)