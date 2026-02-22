Νότιγχαμ – Λίβερπουλ 0-1: “Λυτρωτής” Μακάλιστερ στις καθυστερήσεις

Η Λίβερπουλ ήταν πάλι κακή, αλλά βρήκε γκολ στις καθυστερήσεις ξανά και απέδρασε με το πολυτιμο τρίποντο από το «Σίτι Γκράουντ» με 1-0 επί της Νότινγχαμ Φόρεστ

Ο ΜακΑλιστερ με κοντινό σουτ στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων λύτρωσε τους «κόκκινους» και τους κράτησε ζωντανούς στη μάχη για μια θέση στο Champions League, καθώς «έπιασαν» στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι.

Η πρωταθλήτρια ήταν κακή και πρέπει να νιώθει τυχερή με τη νίκη, καθώς οι γηπεδούχοι, ειδικά στο Α’ μέρος, κυριάρχησαν και έχασαν πολλές ευκαιρίες για πετύχουν γκολ.

Από εκεί και πέρα η Φούλαμ με δύο γκολ του Χιμένεθ πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα της Σάντερλαντ (3-1), ενώ η Κρίσταλ Πάλας κατάφερε στο τέλος με το γκολ του Γκεσάν (90′) να λυγίσει τη σθεναρή αντίσταση της μαχητικής Γουλβς (1-0).

Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής στην Premier League:

Άστον Βίλα-Λιντς 0-1

(31′ Σταχ)

Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2

(30′ Γκόμεζ, 45′ Γουέλμπεκ)

Τσέλσι-Μπέρνλι 1-0

(4′ Πέδρο

Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 2-1

(14′, 27′ Ο’Ράιλι – 22′ Χολ)

Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς 1-0

(90′ Γκεσάν)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ 0-1

(90’+ ΜακΑλιστερ)

Σάντερλαντ-Φούλαμ 1-3

(76′ Λε Φι-54′, 61′ Χιμένεθ, 85′ Ιγουόμπι)

Τότεναμ-Άρσεναλ 22/2

Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 23/2

Η βαθμολογία (σε 27 αγώνες):

Άρσεναλ 58 -26αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 56

Άστον Βίλα 51

Μάντσεστερ Γ. 45 -26αγ.

Τσέλσι 45

Λίβερπουλ 45

Μπρέντφορντ 40

Μπόρνμουθ 38

Έβερτον 37 -26αγ.

Φούλαμ 37

Νιούκαστλ 36

Σάντερλαντ 36

Κρίσταλ Πάλας 35

Μπράιτον 34

Λιντς 31

Τότεναμ 29 -26αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 27

Γουέστ Χαμ 25

Μπέρνλι 19

Γουλβς 10