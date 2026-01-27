Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Νίκος Γκάλης: Τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

Νίκος Γκάλης: Τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ
Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Νίκος Γκάλης για την τραγωδία με νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ο παλαίμαχος «θρύλος» του ελληνικού μπάσκετ τόνισε πως είναι συντετριμμένος για αυτή την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή από 7 ανθρώπους που μετέβαιναν στην Γαλλία για να δουν από κοντά τη μάχη του ΠΑΟΚ με την Λιόν για την League Phase του Champions League.

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, σε ένα ταξίδι χαράς για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους» τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Γκάλης.

