ΤτΕ: «Άλμα» 37% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις το πρώτο τετράμηνο

Ισχυρή ανθεκτικότητα έναντι των γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή και της διεθνούς αβεβαιότητας επέδειξε ο ελληνικός τουρισμός κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους, καταγράφοντας σημαντική αύξηση εσόδων, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η επίδοση αυτή καταγράφηκε σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας στην περιοχή του Κόλπου και παρά τις διαδοχικές παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 8 Απριλίου.

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Ακόμη πιο εμφατική είναι η εικόνα στο σύνολο του πρώτου τετραμήνου, όπου οι τουριστικές εισροές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μέγεθος αυτό μεταφράζεται σε «άλμα» της τάξης του 37% (αύξηση κατά 753 εκατομμύρια ευρώ) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η θετική τροχιά των εσόδων κατά τους πρώτους μήνες του έτους αποτυπώνει τη σταδιακή καθιέρωση της Ελλάδας ως προορισμού και κατά τη χειμερινή περίοδο. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που εφαρμόζεται την τελευταία επταετία με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Τα πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος την προσεχή Δευτέρα.