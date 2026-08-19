Μαραντόνα: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην δίκη για τον θάνατο του – Η νεφρική λειτουργία και το βάρος του Αργεντίνου θρύλου

Η παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας και του βάρους του Ντιέγκο Μαραντόνα θα έπρεπε να χρησιμεύσουν ως πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια της επιδείνωσης της κατάστασής του, τις ημέρες που προηγήθηκαν του θανάτου του, κατέθεσε ένας νεφρολόγος, στην δίκη που διεξάγεται, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια του «Ντιεγκίτο».

Ο Δρ. Ερνάν Τριμάρκι, καταθέτοντας στη δίκη επτά επαγγελματιών υγείας που κατηγορούνται για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια, επανέλαβε τους ισχυρισμούς άλλων ειδικών που μίλησαν σε πρόσφατες ακροάσεις, υπονοώντας έντονα κενά στην φροντίδα του είδωλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο οποίος πέθανε τον Νοέμβριο του 2020. Εξήγησε ότι κατά την νεκροψία, οι νεφροί του Μαραντόνα ζύγιζαν «πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε» και είχαν «διάφορες αλλοιώσεις», τις οποίες απέδωσε σε ιστορικό παχυσαρκίας, χρήσης κοκαΐνης και υπέρτασης.

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Ο Μαραντόνα έπασχε από σπειραματοσκλήρυνση, μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από βλάβη στα φίλτρα των νεφρών που αποβάλλουν το πλεόνασμα νερού και η οποία μπορεί να οδηγήσει σε οίδημα. Σε αυτό το πλαίσιο, «το ελάχιστο ήταν καθημερινές ιατρικές εξετάσεις, καθημερινή νοσηλευτική φροντίδα, εξετάσεις αίματος και παρακολούθηση ζωτικών σημείων», δήλωσε ο εν λόγω ιατρός και πρόσθεσε:

«Δεν είδα κανένα δείγμα αίματος στον φάκελο» σχετικά με την κατ’ οίκον νοσηλεία του Μαραντόνα κατά την διάρκεια της δύο εβδομάδων ανάρρωσής του στο Τίγκρε (βόρεια του Μπουένος Άιρες). Επιπλέον, εάν η αρτηριακή πίεση αυξηθεί, εάν το βάρος αυξηθεί, τότε κάτι πρέπει να γίνει… με μια απλή ζυγαριά, μπορείς να προβλέψεις αρκετά».

Ο Δρ. Τριμάρκι ήταν μέλος της επιβλητικής 22μελούς Διεπιστημονικής Ιατρικής Επιτροπής που συστάθηκε από το δικαστήριο το 2021 για να διερευνήσει την υπόθεση Μαραντόνα.

Είναι ο τρίτος ειδικός, στις τρεις τελευταίες ακροάσεις της δίκης στο Σαν Ισίδρο, που επισημαίνει προειδοποιητικά σημάδια που θα έπρεπε να είχαν παρατηρηθεί ή να είχαν παρακολουθηθεί από την ιατρική ομάδα. Την Πέμπτη, ένας καρδιολόγος δήλωσε ότι, δεδομένης της ύποπτης δυσλειτουργίας οργάνων και της καρδιακής ανεπάρκειας, ο Μαραντόνα θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί «σε κατάλληλο περιβάλλον, κάτι που η κατ’ οίκον νοσηλεία δεν είναι».

Και την περασμένη Τρίτη, ένας ιατροδικαστής, επίσης μέλος της ιατρικής επιτροπής, κατέγραψε πολλά «προειδοποιητικά σημάδια» που αγνοήθηκαν εκείνη την εποχή: οίδημα, δύσπνοια, σημάδια υπέρτασης και ταχυκαρδία.

«Η επιδείνωση ήταν σταδιακή για τουλάχιστον δέκα ημέρες (πριν από τον θάνατό του). Θα μπορούσε να είχε σημάνει συναγερμός», επέμεινε ο Δρ. Κάρλος Κασινέλι. Σε ηλικία 60 ετών, ο Μαραντόνα βρέθηκε νεκρός στις 25 Νοεμβρίου 2020, στο κρεβάτι του σε μια κατοικία που είχε νοικιάσει για μετεγχειρητική ανάρρωση, έχοντας πεθάνει από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα. Και σύμφωνα με μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων, υπέφερε για αρκετές ώρες.

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Οι κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένου ενός νευροχειρουργού και ενός έμπιστου ιατρού, ενός ψυχολόγου και νοσηλευτών, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών. Απαντες, αρνούνται κάθε ευθύνη, ενώ οι περισσότεροι… κρύβονται πίσω από τις ιατρικές τους ειδικότητες, ισχυριζόμενοι ότι δεν έχουν άμεση σχέση με τις κλινικές αιτίες θανάτου.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο.