Μύκονος – Καρδίτσα 76-75: Έγραψε ιστορία με Σκουλίδα στην εκπνοή – Πρώτη παρουσία στο Final 8 του Κυπέλλου για τους νησιώτες (βίντεο)

Το τρίποντο του Διονύση Σκουλίδα στα 13΄΄ πριν τη λήξη έστειλε τη Μύκονο στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών.

Οι νησιώτες επικράτησαν με 76-75 της Καρδίτσας μετά από συγκλονιστική «μάχη», στη Μύκονο, σε αγώνα για τα Play In του θεσμού.

Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν με 75-71 στα 19΄΄ χάρη σε 2/2 βολές του Νίκου Δίπλαρου, για να ευστοχήσει όμως σε 2/2 βολές ο Άπλμπι στα 16΄΄ μειώνοντας σε 75-73 και εν συνεχεία με τρίποντη «βόμβα» να γράψει ιστορία ο Σκουλίδας για τη Μύκονο χάρη σε σερί 4-0 των γηπεδούχων.

Το τρίποντο του Λεωνίδα Κασελάκη, ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη δεν βρήκε στόχο με την Καρδίτσα να ολοκληρώνει την πορεία της στο Κύπελλο Ελλάδας για φέτος.

Μετά τον Άρη και τον Ηρακλή, η Μύκονος έγινε η 3η ομάδα που εξασφαλίζει την πρόκριση μέσω των Play In κι ενώ την Τετάρτη (4/2), η αυλαία της Δ΄ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών «πέφτει» με τη διεξαγωγή του 4ου και τελευταίου νοκ άουτ αγώνα των Play In, Προμηθέας Πατρών-Μαρούσι (19:45).

Η Μύκονος θα βρει πρώτο αντίπαλο στo Final-8 τον Ηρακλή, για τα προημιτελικά, στις 18 Φεβρουαρίου, στις 17:00. Πρώτος σκόρερ της Μυκόνου αναδείχτηκε ο Χαλίντ-Τζαφάρι Μουρ με 16 πόντους, ενώ 13 πόντους πέτυχε ο man of the game Διονύσης Σκουλίδας με 3/6 τρίποντα. Διψήφιοι ήταν και οι Χέσον (11π.) και Ρέι (10π.). Εννέα ασίστ μοίρασε ο Ταϊρί Άπλμπι και 7 ο Βαγγέλης Μάντζαρης.

Από την Καρδίτσα ξεχώρισε ο Άαρον Εστράδα με 19 πόντους, 5 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Ο Μπράντον Τζέφερσον πέτυχε 12 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ.

Την απευθείας πρόκριση στο Final-8 είχαν εξασφαλίσει οι τέσσερις πρώτες ομάδες του α’ γύρου της GBL (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ).

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 42-42, 53-59, 76-75