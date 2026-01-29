Τραγωδία στη “Βιολάντα”: Οδύνη στην κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας – Τραγικές φιγούρες τα 3 παιδιά της (βίντεο)

Στα μαύρα ντύθηκε σήμερα Πέμπτη 29/1 η Καρδίτσα, για να αποχαιρετήσει τη 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, που έχασε τη ζωή της από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Η άτυχη γυναίκα εργαζόταν στην εταιρεία τα τελευταία δέκα χρόνια και ήταν μητέρα τριών παιδιών ηλικίας 23, 18 και 15 ετών.

Στην κηδεία της στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας το κλίμα βαρύ και ο πόνος αβάσταχτος, με την οικογένειά της, τους συγγενείς, τους συναδέλφους και τους φίλους να ψελλίζουν γιατί.

Η άτυχη Σταυρούλα Μπουκουβάλα αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Σωτήρη Λιάκο, τα τρία παιδιά της, τους γονείς, τα αδέλφια, τα ανίψια και τους λοιπούς συγγενείς.

Νωρίτερα, είπαν το τελευταίο αντίο στην 65χρονη Αναστασία Νάσιου στον τόπο καταγωγής της στο Γριζάνο Τρικάλων, ενώ στις 16:00 θα τελεστεί και η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.

Αύριο Παρασκευή στις 11:30 θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 η κηδεία της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Συνεχίζονται οι έρευνες στο εργοστάσιο της “Βιολάντα”

Και μπορεί η αυτοψία των πυροσβεστικών αρχών σχετικά με τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα να αποκάλυψε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από τις υπόγειες σωληνώσεις του εργοστασίου, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες πυροδοτήθηκε από σπινθήρα από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Σήμερα, μετά και την έκδοση του ου πορίσματος από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η έρευνα συνεχίζεται με νέες σκαπτικές εργασίες και σε άλλα σημεία, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της διαρροής, αν υπήρχε και σε άλλα σημεία, και να συλλεγούν στοιχεία που θα ρίξουν φως στο γιατί δεν ανιχνεύθηκε έγκαιρα.

Τα παράπονα για την περίεργη οσμή

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι οι αναφορές εργαζομένων στην μπισκοτοβιομηχανία από το καλοκαίρι ότι στους χώρους του εργοστασίου υπήρχε μια οσμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έχουν πει τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι σε καταθέσεις, ενώ ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα φέρεται να παραδέχθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα ότι είχε πληροφορηθεί τις αναφορές.

Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Εν τω μεταξύ, χθες Τετάρτη, ύστερα από περίπου τέσσερις ώρες ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέα Τρικάλων ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της εταιρείας αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς περιοριστικούς όρους, καθώς διατάχθηκαν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις.

Παρά τη βαρύτητα των κατηγοριών για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση έκρηξης σε βάρος των κατηγορούμενων, η απόφαση ελήφθη καθώς η δικαστική έρευνα παραμένει σε προκαταρκτικό στάδιο.

Έτσι, οι δικαστικές Αρχές περιμένουν την πλήρη ενσωμάτωση των πραγματογνωμοσυνών και των στοιχείων από την πυρασφάλεια, ώστε να προχωρήσει στον οριστικό καταλογισμό των ευθυνών.

Πάντως, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο εφόσον προκύψουν επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία, το κατηγορητήριο να γίνει πιο «βαρύ» με ό,τι αυτό συνεπάγεται.



