Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης: Χαμός μετά το γκολ του Βινίσιους – Κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση ο Βραζιλιάνος (Βίντεο)

Τι συνέβη με τον άσο των Ισπανών

Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο κακός χαμός επικράτησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπενφίκα με την Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League το βράδυ της Τρίτης 17/2.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το γκολ που πέτυχε ο Βινίσιους στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης κατήγγειλε πως δέχθηκε ρατσιστική επίθεση στον διαιτητή της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί για περίπου 10 λεπτά, ενώ στη συνέχεια οι δυο ομάδες ρίχθηκαν ξανά στη μάχη, με τους φίλους της πορτογαλικής ομάδας να αποδοκιμάζουν τους παίκτες της Ρεάλ.

