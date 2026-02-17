Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης: Χαμός μετά το γκολ του Βινίσιους – Κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση ο Βραζιλιάνος (Βίντεο)

Ο κακός χαμός επικράτησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπενφίκα με την Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League το βράδυ της Τρίτης 17/2.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το γκολ που πέτυχε ο Βινίσιους στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης κατήγγειλε πως δέχθηκε ρατσιστική επίθεση στον διαιτητή της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί για περίπου 10 λεπτά, ενώ στη συνέχεια οι δυο ομάδες ρίχθηκαν ξανά στη μάχη, με τους φίλους της πορτογαλικής ομάδας να αποδοκιμάζουν τους παίκτες της Ρεάλ.

🤬 Vinicius, maçın hakemine giderek Benficalı Gianluca Prestianni'nin kendisine "maymun" dediğini söyledi.



Maç 10 dakika durdu. pic.twitter.com/7wOU7edFae— Spor Depor (@spordepormedya) February 17, 2026