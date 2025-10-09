Μπασκόνια-Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση των ‘πρασίνων” στην EuroLeague

Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την 3η αγωνιστική της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται από την Μπασκόνια, στην πρώτη του φετινή εκτός έδρας αποστολή του “τριφυλλιού” στην διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται από τη Μπασκόνια (21:30 Novasports 4) στη Βιτόρια και θέλει το ροζ φύλλο αγώνα για να ανέβει στο 2-1 στη βαθμολογία για να αφήσει πίσω του την εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Το τριφύλλι βρίσκεται στη Χώρα των Βάσκων με 14 παίκτες. Συγκεκριμένα ταξίδεψαν οι Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Σλούκας, Βασίλης Τολιόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Μάριους Γκριγκόνις, Τσέντι Όσμαν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σμαοντούροβ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Την ίδια ώρα, η Παρτίζαν υποδέχεται την Αναντολού Εφές (Νova Sports 2), ακολουθεί το Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό (Nova Sports 6) και αργότερα (21:45), η Παρί φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια (Νova Sports Start).

Η δράση ολοκληρώνεται στις 22:00, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται τη Βιλερμπάν (Nova Sports 5).

Οι μεταδόσεις της ημέρας

Παρτίζαν – Αναντολού Εφές (21:30, Nova Sports 2)

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός (21:30, Nova Sports 4)

Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό (21:30, Nova Sports 6)

Παρί – Βίρτους Μπολόνια (21:45, Nova Sports Start)

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν (22:00, Nova Sports 5)