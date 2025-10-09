Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 84-86: Με απίστευτο buzzer beater του Κέντρικ Ναν άλωσε τη Βιτόρια
Ασταμάτητος ο Αμερικανος άσος
Με ένα απίθανο buzzer beater του ηγέτη του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός AKTOR έφυγε με το διπλό 86-84 από την έδρα της Μπασκόνια για την 3η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Αμερικανός άσος πήρε την μπάλα και με το σκορ 84-84 ευστόχησε μαρκαρισμένος από δυο παίκτες της Μπασκόνια δίνοντας τη νίκη στον Παναθηναϊκό.
Παράλληλα, αυτό ήταν η πρώτη νίκη των «πρασίνων» μετά από 8 χρόνια στην Βιτόρια, με τον Αμερικανό άσο να σταματάει στους 30 πόντους, ενώ 20 είχε ο Οσμάν και 15 ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
