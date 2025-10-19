Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Μεγάλο διπλό στο Άνφιλντ (Βίντεο)

Τεράστιο «διπλό» στο «Ανφιλντ» πανηγύρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1 επί της Λίβερπουλ, πρώτο μετά τον Ιανουάριο του 2016 στο συγκεκριμένο γήπεδο, στο προτελευταίο χρονικά ματς της 8ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι πρωταθλητές με την τρίτη διαδοχική τους ήττα στο πρωτάθλημα (τέταρτη αν συνυπολογίσει κανείς και την ήττα στην Πόλη από την Γαλατασαράι για το Champions League) έμειναν στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, δίνοντας συνέχεια στο κακό διάστημα που διανύουν για περισσότερο από ένα μήνα!

Εξαιρετικά άτυχη η ομάδα του Άρνε Σλοτ, η οποία είχε τρία δοκάρια, όλα με τον «μοιραίο» της παίκτη στο ντέρμπι, τον Χάκπο, ο οποίος μετά το γκολ του Μαγκουάιρ, με το οποίο έγινε το 2-1, έχασε μία απίστευτη πραγματικά ευκαιρία για να «σώσει την παρτίδα» για τους γηπεδούχους.

Η Γιουνάιτεντ «πάγωσε» το «Ανφιλντ» μόλις στο 66ο δευτερόλεπτο με τον Μπεμό να «εκτελεί» τον Μαμαρντασβίλι από την εξαιρετική πάσα του Ντιαλό. Το γρήγορο γκολ ανέβασε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία των παικτών του Αμορίμ, ενώ από την άλλη γέμισε με άγχος τους γηπεδούχους.

Παρά το γεγονός ότι οι «μπέμπηδες» είχαν κλείσει όλους τους διαδρόμους και δεν επέτρεπαν στους «ρεντς» να μπαίνουν στην περιοχή τους, η ομάδα του Σλοτ στάθηκε άτυχη σε δύο περιπτώσεις στο πρώτο μέρος με τον Χάκπο να σημαδεύει δις το δοκάρι του Λάμενς! Ρεκόρ στα δοκάρια για τον Ολλανδό, το σουτ του οποίου στο 50′ σταμάτησε – για τρίτη φορά – στην αριστερό δοκό του Βέλγου γκολκίπερ της Μάντσεστερ!

Τελικά ο Χάκπο κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης στο 78′, αλλά έξι λεπτά μετά ο Μαγκουάιρ τιμώρησε το τραγικό λάθος της άμυνας της Λίβερπουλ, βάζοντας ξανά μπροστά στο σκορ τους «κόκκινους διαβόλους». Ακολούθησε η τεράστια χαμένη ευκαιρία του Χάκπο στο 87′, με το συγκρότημα του Αμορίμ να πανηγυρίζει το τεράστιο «διπλό».