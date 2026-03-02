Μουρίνιο για Πρεστιάνι: «Αν κριθεί ένοχος, έχει τελειώσει για μένα»

Ο προπονητής της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο, πήρε θέση για την υπόθεση ρατσιστικής επίθεσης του Τζιανλούκα Πρεστιάνι προς τον Βινίσιους στον αγώνα των «αετών» με την Ρεάλ Μαδρίτης στις 17/02.

Ο Πορτογάλος τεχνικός υποστηρίζει μέχρι τέλους τον ποδοσφαιριστή του και έχει αφήσει την τελική απόφαση στις αθλητικές αρχές. Στη περίπτωση ενοχοποίσής του για το περιστατικό, δήλωσε όμως ότι οι δρόμοι τους θα χωρίσουν.

Jose Mourinho insists Gianluca Prestianni will have no future at Benfica if he is found guilty of using a racial insult towards Real Madrid's Vinicius Jr. pic.twitter.com/sNb4J7jE64— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 2, 2026

Θυμίζουμε ότι στο πρώτο σκέλος των πλέι οφ των «16» του Champions League, ο Βραζιλιάνος επιθετικός των Μαδριλένων δήλωσε ότι ο Πρεστιάνι τον αποκάλεσε «μαϊμού», διακόπτοντας πρόωρα τον αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο:

«Αν αποδειχθεί ότι ο παίκτης μου δεν τήρησε αυτές τις αρχές, που είναι δικές μου και της Μπενφίκα, η καριέρα του μαζί μου τελείωσε. Υπάρχει στοργή για τον παίκτη. Δεν υπάρχει άνευ όρων στήριξη. Αν πράγματι είναι ένοχος, δεν θα τον κοιτάξω ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο, και τελείωσε για μένα.

Δεν είμαι δικηγόρος, αλλά ούτε και αγράμματος. Η αρχή της αθωότητας μέχρι αποδείξεως του εναντίου είναι ανθρώπινο δικαίωμα ή όχι; Κάποιοι ξέχασαν τα βασικά εν μέσω της αναταραχής».