Μουντιάλ 2026: Το Κατάρ προκρίθηκε μετά τη νίκη επί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Το Κατάρ νίκησε με 2-1 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην τέταρτη φάση των ασιατικών προκριματικών το βράδυ της Τρίτης (14/10) και εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Μουντιάλ του 2026. Θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του Κατάρ στα τελικά, μετά τη συμμετοχή του ως διοργανώτρια χώρα το 2022. Το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό.

Το Κατάρ άνοιξε το σκορ στο 49’ με τον Κουκχί και διπλασίασε τα τέρματα του με τον Πέδρο Μιγκέλ στο 74’. Στο 89’ οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Σαλμάν, ενώ στο 90’+8’ ο Αντίλ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί:

Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ

CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Νότια Αφρική

CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη

OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

-Προκριματικά τουρνουά Play-Off

Βολιβία, Νέα Καληδονία (2 από 6 ομάδες)

Οι θέσεις πρόκρισης:

AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off

CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-UEFA: 16 απευθείας θέσεις

H κλήρωση:

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο “Kennedy Center” στην Ουάσινγκτον.

Η κλήρωση θα αρχίσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις τελευταίες έξι πολυπόθητες θέσεις να καθορίζονται μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

To τουρνουά των play-off, μια νέα διοργάνωση που θα δει έξι ομάδες από πέντε από τις έξι συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστά play-off για τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις) να αγωνίζονται για δύο θέσεις, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.