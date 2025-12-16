Μουντιάλ 2026: Η FIFA κυκλοφόρησε περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων στα 60 ευρώ

Η FIFA ανακοίνωσε την Τρίτη (16/12) την κυκλοφορία ενός περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων «Supporter Entry Tier» στα 60 δολάρια, με στόχο να καταστεί το Μουντιάλ 2026 πιο προσιτό για τους οπαδούς των ομάδων που προκρίθηκαν.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία τόνισε ότι τα φθηνότερα εισιτήρια θα καλύπτουν και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του τελικού. Τα εισιτήρια αυτά θα αντιστοιχούν στο 10% της κατανομής των Εθνικών Ομοσπονδιών (Participating Member Associations – PMAs).

Οι PMAs, που αντιπροσωπεύουν τις εθνικές ομάδες και διαχειρίζονται τα προγράμματα εισιτηρίων για τους φιλάθλους τους, θα είναι υπεύθυνες για τη διαδικασία κατανομής και θα καθορίσουν τα δικά τους κριτήρια για να δώσουν προτεραιότητα σε «πιστούς οπαδούς» με στενή σχέση με τις ομάδες τους.

«Συνολικά, το ήμισυ της κατανομής κάθε PMA θα ανήκει στις πιο προσιτές κατηγορίες: 40% στην Supporter Value Tier και 10% στη νέα Supporter Entry Tier», ανέφερε η FIFA σε ανακοίνωσή της. «Η υπόλοιπη κατανομή θα χωριστεί ισόποσα μεταξύ των κατηγοριών Supporter Standard Tier και Supporter Premier Tier», προσθέτει η ανακοίνωση.

Οι οπαδοί που αιτούνται εισιτήρια μέσω των προγραμμάτων των PMAs και των οποίων οι ομάδες δεν προκρίνονται στη φάση των νοκ άουτ, θα έχουν τις διοικητικές χρεώσεις για επιστροφές χρημάτων.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω αυξανόμενης κριτικής για τις τιμές των εισιτηρίων ενόψει του τουρνουά του 2026, που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες. Την προηγούμενη εβδομάδα, η οργάνωση Football Supporters Europe (FSE) κατηγόρησε τη FIFA ότι επιβάλλει «εκβιαστικές» τιμές εισιτηρίων, οι οποίες θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον μέσο φίλαθλο να παρακολουθήσει τη διοργάνωση.

Παρά τις αντιδράσεις, η FIFA ανέφερε έντονο ενδιαφέρον για τη φάση κλήρωσης της τρίτης φάσης πώλησης, η οποία ξεκίνησε στις 11 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Ιανουαρίου, ενισχυμένη από την ανακοίνωση των προγραμμάτων αγώνων, των γηπέδων και των ωρών έναρξης.