Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας – Συνελήφθη ένα άτομο

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης Στάντε της Κάτω Σαξονίας στη Γερμανία, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς.

Έχει ήδη συλληφθεί ένα άτομο, ενώ τα κίνητρα παραμένουν ασαφή.

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+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I— Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα κέντρο νεότητας στο κέντρο της Στάντε, μιας πόλης με λιγότερους από 50.000 κατοίκους, δυτικά του Αμβούργου.

Ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για πολλαπλούς υπόπτους, ωστόσο η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε άμεσα αυτές τις πληροφορίες.