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Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας – Συνελήφθη ένα άτομο

Ασαφή τα κίνητρα της επίθεσης

Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας – Συνελήφθη ένα άτομο
EPA
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:19

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης Στάντε της Κάτω Σαξονίας στη Γερμανία, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς.

Έχει ήδη συλληφθεί ένα άτομο, ενώ τα κίνητρα παραμένουν ασαφή.

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Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα κέντρο νεότητας στο κέντρο της Στάντε, μιας πόλης με λιγότερους από 50.000 κατοίκους, δυτικά του Αμβούργου.

Ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για πολλαπλούς υπόπτους, ωστόσο η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε άμεσα αυτές τις πληροφορίες.

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