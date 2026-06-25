Μουντιάλ 2026: Αναστάτωση στην άφιξη του Ιράν στις ΗΠΑ – Προσήχθη ο Ταρέμι στο αεροδρόμιο του Σιάτλ

Με προβλήματα συνοδεύτηκε η άφιξη της αποστολής του Ιράν στις ΗΠΑ, ενόψει του αγώνα με την Αίγυπτο για το Μουντιάλ 2026, καθώς ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, Μεχντί Ταρέμι, προσήχθη στο αεροδρόμιο του Σιάτλ.

Σύμφωνα με το Reuters, Αμερικανοί αξιωματούχοι προκάλεσαν καθυστερήσεις τόσο στον επιθετικό του Ιράν όσο και στον βοηθό προπονητή Σαΐντ Αλχόεϊ, δημιουργώντας προβλήματα στην άφιξη της αποστολής στο Σιάτλ.

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Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου είχαν χαλαρώσει οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για την αποστολή του Ιράν, έπειτα από παράπονα της ομοσπονδίας και της ομάδας, που ανέφεραν ότι οι αυστηροί κανόνες εισόδου επηρέαζαν την προετοιμασία τους.

BREAKING – #TeamMelli striker Mehdi Taremi & assistant coach Said Alhoei were delayed upon trying to gain entry to Seattle, USA. Their boarding passes had not been issued.

The duo were questioned for 25-40 mins before being allowed to board the plane.

The #Iran FA told IRIB 3… pic.twitter.com/9vnLnLQ7Ms— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) June 24, 2026

Μάλιστα, σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες των αμερικανικών αρχών, η αποστολή της χώρας από τη Μέση Ανατολή, η οποία έχει εγκαταστήσει προπονητική βάση στην Τιχουάνα του Μεξικού, όφειλε να ταξιδεύει στις ΗΠΑ λίγες ώρες πριν από τους αγώνες και να αποχωρεί αμέσως μετά.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν, Αμίρ Γκαλενόεϊ, είχε χαρακτηρίσει τα μέτρα αυτά άδικα, υπογραμμίζοντας πως τα συνεχόμενα ταξίδια επιβαρύνουν σημαντικά τους ποδοσφαιριστές.

Παρόλα αυτά, οι αμερικανικές αρχές επέτρεψαν τελικά στην αποστολή να φτάσει στο Σιάτλ δύο ημέρες πριν από τον αγώνα με τους «Φαραώ», δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια.