Axios: Οι ΗΠΑ βγάζουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ με “μυστική” επιχείρηση

Έναν “μυστικό” θαλάσσιο διάδρομο μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν δημιουργήσει οι ΗΠΑ, προκειμένου να συνεχιστεί η μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου καθημερινά, όπως αποκαλύπτει με δημοσίευμά του το πρακτορείο Axios.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios, η μυστική επιχείρηση μεταφοράς πετρελαίου από τις ΗΠΑ μέσω των Στενών του Ορμούζ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες.

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Στο πλαίσιο της επιχείρησης, περίπου 15 έως 20 δεξαμενόπλοια διασχίζουν κάθε βράδυ τα Στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας ένα νότιο θαλάσσιο πέρασμα κοντά στις ακτές του Ομάν.

Μέσω αυτού του διαδρόμου, υπολογίζεται ότι περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως -ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ των προπολεμικών εξαγωγών- καταφέρνουν να φτάσουν στις διεθνείς αγορές.

Η αμερικανική επιχείρηση περιορίζει έτσι μία από τις σημαντικότερες οικονομικές συνέπειες του πολέμου, δηλαδή την αναστάτωση στις πετρελαϊκές προμήθειες που είχε προκαλέσει σημαντική άνοδο στις τιμές του αργού.

Παρότι οι εξαγωγές παραμένουν χαμηλότερες από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η διατήρηση αυτής της ροής έχει ουσιαστική επίδραση στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Πώς λειτουργεί

Όπως αναφέρει το Axios, οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν τη διέλευση άδειων δεξαμενόπλοιων από την Αραβική Θάλασσα προς τον Περσικό Κόλπο.

Τα πλοία περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, κατευθύνονται στα λιμάνια των χωρών της περιοχής, φορτώνουν πετρέλαιο και στη συνέχεια ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή προς την Αραβική Θάλασσα.

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Πρόκειται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, για την πρώτη φορά που γίνονται γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της επιχείρησης.

«Ελέγχουμε τη νότια λωρίδα των Στενών του Ορμούζ εδώ και δύο μήνες. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης μπορεί να δημιουργούν προβλήματα, όμως δεν ελέγχουν τα Στενά. Τα ελέγχουμε εμείς», ανέφερε στο Axios Αμερικανός αξιωματούχος με άμεση γνώση της επιχείρησης.

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Η ομάδα που έχει αναλάβει τον συντονισμό της αποστολής στο Ορμούζ υπάγεται στο αρχηγείο του αμερικανικού στρατού στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας και συνεργάζεται με τους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο.

Σε καθημερινή βάση καταρτίζονται λίστες με τα πλοία που πρόκειται να εξέλθουν από τον Κόλπο μέσω των Στενών και να κατευθυνθούν προς την Αραβική Θάλασσα. Παράλληλα, καταγράφονται τα μισθωμένα δεξαμενόπλοια που, ενώ είναι άδεια, ταξιδεύουν από την Αραβική Θάλασσα προς τα λιμάνια του Κόλπου προκειμένου να φορτώσουν νέο φορτίο πετρελαίου.

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Κάθε βράδυ, η κίνηση των πλοίων οργανώνεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Τα δεξαμενόπλοια που εξέρχονται ακολουθούν μία προκαθορισμένη θαλάσσια γραμμή, ενώ τα πλοία που εισέρχονται κινούνται σε διαφορετική χρονική ζώνη και διαδρομή.

Στη συνέχεια, όλα τα πλοία διασχίζουν το νότιο κανάλι των Στενών, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχουν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

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Παράλληλα, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία έχει αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία της ναυσιπλοΐας από πιθανές επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του διαδρόμου φέρεται να έπαιξε η στρατιωτική εκστρατεία δύο εβδομάδων που πραγματοποίησε πρόσφατα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι επιχειρήσεις αυτές προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα ιρανικά συστήματα ραντάρ και θαλάσσιας επιτήρησης.

Ως αποτέλεσμα, το Ιράν διαθέτει πλέον περιορισμένη εικόνα για την κίνηση των πλοίων στο νότιο τμήμα των Στενών. Η επιτήρηση βασίζεται σε έναν μικρό αριθμό ραντάρ που έχουν αποκατασταθεί, καθώς και σε παρατηρητές οι οποίοι βρίσκονται σε μικρά ταχύπλοα σκάφη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι, λόγω της περιορισμένης εικόνας που έχει το Ιράν, οι επιθέσεις πραγματοποιούνται συχνά χωρίς ακριβή γνώση των θέσεων των πλοίων. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι κρουζ εκτοξεύονται προς γενικές κατευθύνσεις στις οποίες εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκονται διερχόμενα πλοία.

Παρότι ορισμένα δεξαμενόπλοια έχουν υποστεί πλήγματα από ιρανικές επιθέσεις, σε αρκετές περιπτώσεις οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να αναχαιτίσουν τις απειλές.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, μία από τις νύχτες αυτής της εβδομάδας, περισσότερα από 20 πλοία είχαν προγραμματιστεί να κινηθούν μέσα και έξω από τα Στενά μέσω του νοτίου διαδρόμου, με περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να μπορούν να εξέλθουν.

«Πράγματι μια τεράστια ποσότητα πετρελαίου εξάγεται από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ στο Axios την Τετάρτη και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν διαπραγματεύονται με το Ιράν αυτή τη στιγμή, καθώς «είναι χάσιμο χρόνου να διαπραγματευόμαστε μαζί τους».