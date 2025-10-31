Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Μονακό – Παναθηναϊκός AKTOR: Δίχως Ρογκαβόπουλο οι «πράσινοι»

Επιστρέφει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Μονακό – Παναθηναϊκός AKTOR: Δίχως Ρογκαβόπουλο οι «πράσινοι»
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Τη δική του μάχη για την 8η αγωνιστική της Euroleague δίνει το βράδυ της Παρασκευής 31/10 ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στην Μονακό.

Συγκεκριμένα, εκτός αγώνα έμεινε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

