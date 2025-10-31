Μονακό – Παναθηναϊκός AKTOR: Δίχως Ρογκαβόπουλο οι «πράσινοι»
Επιστρέφει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
Τη δική του μάχη για την 8η αγωνιστική της Euroleague δίνει το βράδυ της Παρασκευής 31/10 ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στην Μονακό.
Συγκεκριμένα, εκτός αγώνα έμεινε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.
Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.
