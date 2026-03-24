Μοχάμεντ Σαλάχ: Αποχωρεί από τη Λίβερπουλ στο τέλος της χρονιάς – Το ανακοίνωσε και επίσημα

Παρελθόν από την Λίβερπουλ αναμένεται να αποτελέσει στο τέλος της χρονιάς ο Μοχάμεντ Σαλάχ όπως έγινε και επίσημα γνωστό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πρόκειται να κλείσει την αυλαία της λαμπρής καριέρας του με τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν 2025-26.

Ο επιθετικός έχει καταλήξει σε συμφωνία με τους Reds που θα τον δει να κλείνει ένα αξιοσημείωτο εννέαχρονο κεφάλαιο στο Άνφιλντ.

Ο Σαλάχ εξέφρασε την επιθυμία του να κάνει αυτή την ανακοίνωση στους οπαδούς το συντομότερο δυνατό, ώστε να υπάρξει διαφάνεια σχετικά με το μέλλον του, λόγω του σεβασμού και της ευγνωμοσύνης του προς αυτούς.

Αποκτήθηκε από την Ρόμα το καλοκαίρι του 2017 και ο Νο. 11 έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία της Λίβερπουλ, βοηθώντας την ομάδα να κατακτήσει δύο τίτλους της Πρέμιερ Λιγκ, το Τσάμπιονς Λιγκ, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA, το Σούπερ Καπ UEFA, το Κύπελλο Αγγλίας και δύο Λιγκ Καπ, καθώς και ένα Κομιούνιτι Σιλντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με 255 γκολ σε 435 εμφανίσεις μέχρι σήμερα, ο Αιγύπτιος βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών των Reds, έχοντας κερδίσει το Χρυσό Παπούτσι της Premier League τέσσερις φορές, εκτός από μια σειρά προσωπικών διακρίσεων.

Με πολλά παιχνίδια ακόμα να απομένουν αυτή τη σεζόν, ο Σαλάχ είναι σταθερά επικεντρωμένος στην προσπάθεια να πετύχει το καλύτερο δυνατό τέλος της σεζόν με τη Λίβερπουλ και, ως εκ τούτου, η ώρα να γιορτάσει πλήρως την κληρονομιά και τα επιτεύγματά του θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στη χρονιά, όταν θα αποχαιρετήσει το Άνφιλντ.