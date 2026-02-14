Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μήνυμα Σαββίδη στους παίκτες του ΠΑΟΚ ενόψει της ΑΕΚ – «Δείξτε το σε όλους»

Τι ζήτησε από όλους στην ομάδα

Μήνυμα Σαββίδη στους παίκτες του ΠΑΟΚ ενόψει της ΑΕΚ – «Δείξτε το σε όλους»
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους παίκτες ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

«Με τον κόσμο δίπλα σας μπορείτε να κερδίσετε και να δείξετε σε όλους ότι είστε αυτοί που θα πάρετε το Πρωτάθλημα» σημείωσε χαρακτηριστικά ενώ στάθηκε όχι μόνο στα θετικά αποτελέσματα αλλά και στο ωραίο ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα κάτι που τον κάνει περήφανο.

Τέλος, τους ζήτησε και αύριο να μπουν με την ίδια νοοτροπία στο γήπεδο όπως έχουν κάνει με επιτυχία σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

