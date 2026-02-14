Μήνυμα Σαββίδη στους παίκτες του ΠΑΟΚ ενόψει της ΑΕΚ – «Δείξτε το σε όλους»

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους παίκτες ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

«Με τον κόσμο δίπλα σας μπορείτε να κερδίσετε και να δείξετε σε όλους ότι είστε αυτοί που θα πάρετε το Πρωτάθλημα» σημείωσε χαρακτηριστικά ενώ στάθηκε όχι μόνο στα θετικά αποτελέσματα αλλά και στο ωραίο ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα κάτι που τον κάνει περήφανο.

Τέλος, τους ζήτησε και αύριο να μπουν με την ίδια νοοτροπία στο γήπεδο όπως έχουν κάνει με επιτυχία σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια.