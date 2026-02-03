Μεταγραφική περίοδος: Μέχρι πότε είναι η διορία των ελληνικών ομάδων;

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Κλέιτον στον Ολυμπιακό, αλλά και τα μεταγραφικά σενάρια που επικρατούν ακόμη για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, τίθεται το εξής ερώτημα. Πότε ειναι το «deadline» των μεταγραφών;

Παρότι στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης έχουν «κλειδώσει» οι μεταγραφικές κινήσεις, στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη χρόνος.

Το χειμερινό μεταγραφικό «παζάρι» άνοιξε τις πόρτες του στις 2 Ιανουαρίου και προορίζεται να ολοκληρωθεί στις 6 Φεβρουαρίου, για όλους τους παίκτες (ελεύθεροι ή με συμβόλαιο).

Τι ισχύει για τους ελεύθερους όμως; Την Παρασκευή 6/2 ολοκληρώνονται οι κινήσεις σε παίκτες που δεσμέυονται με συμβόλαιο και μένει ένα μικρό «παράθυρο» για τις ελληνικές ομάδες να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές που είναι ελεύθεροι.

Από τις 7 μέχρι και τις 16 Φλεβάρη λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα προσθήκης παικτών που να μην δεσμεύονται σε κάποια ομάδα.

Το επόμενο ζήτημα που θα πρέπει να απασχολεί τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα είναι η νέα ευρωπαϊκή λίστα που θα πρέπει να δηλωθεί μετά την πρόκρισή τους στις επόμενες φάσεις των διοργανώσεων τις UEFA.

Συγκεκριμένα είναι περιορισμένες να κάνουν μονάχα 3 αλλαγές στην λίστα σε σχέση με αυτήν που είχαν δηλώσει στην αρχή της σεζόν, με τις ομάδες να καλούνται να επιλέξουν προσεκτικά τις προσθήκες αλλά και τις αφαιρέσεις παικτών.