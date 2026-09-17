Μιχαηλίδου: “Τον Οκτώβριο ανοίγουν oι αιτήσεις για τη μετεγκατάσταση – Έως 10.000 ευρώ για οικογένειες που θέλουν να ζήσουν στην ακριτική Ελλάδα”

Την έναρξη της υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο για τη μετεγκατάσταση, καθώς και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της προσχολικής φροντίδας και τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», παρουσίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Με αφορμή ερώτηση για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη για το Καστελλόριζο, η υπουργός ανέφερε ότι η στήριξη των ακριτικών περιοχών χρειάζεται να συνδυάζει οικονομικά κίνητρα, υπηρεσίες και υποδομές. Όπως σημείωσε, στο Καστελλόριζο προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, για δημόσιους λειτουργούς και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, μαζί με νέες υπηρεσίες, όπως βρεφονηπιακό σταθμό και σχολείο, αλλά και πρόσθετα κίνητρα για κρίσιμες ειδικότητες, όπως οι γιατροί.

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Ποιες περιοχές εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης

Στο ίδιο πλαίσιο, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, που ξεκίνησε από τον Έβρο και επεκτείνεται σε νέες περιοχές. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται τις επόμενες ημέρες, στο πρόγραμμα εντάσσονται επτά από τους οκτώ δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία. Μετά την έκδοση της ΚΥΑ, θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων.

«Τη Μετεγκατάσταση την ξεκινήσαμε στον Έβρο. Τη δουλέψαμε με τους δημάρχους και την επεκτείνουμε σε νέες περιοχές, χωρίς να βάζουμε ως προϋπόθεση την ύπαρξη εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Τον Οκτώβριο ανοίγουμε την πλατφόρμα και δίνουμε ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση ανθρώπων και οικογενειών σε περιοχές της ακριτικής Ελλάδας. Θέλουμε να στηρίξουμε και όσους ζουν σήμερα στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν. Γιατί το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με μία πολιτική. Θέλει κίνητρα, υπηρεσίες και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Οι παρεμβάσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Η υπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, επισημαίνοντας ότι από το 2019 έχουν γίνει συντονισμένα βήματα για την ενίσχυση της προσχολικής φροντίδας. Για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο για τη λήψη voucher φτάνει πλέον τις 37.000 ευρώ. Παράλληλα, αυξήθηκε η αξία των vouchers και χρηματοδοτούνται νέες θέσεις για βρέφη, ώστε περισσότερες οικογένειες να μπορούν να βρουν θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό ή, όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για βρέφη έως 2,5 ετών, να καλύπτουν το κενό μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Στις «Νταντάδες της Γειτονιάς» έχουν ήδη υπογραφεί περίπου 3.000 συμφωνητικά, ενώ το Μητρώο έχει ενισχυθεί με 1.000 επιπλέον νταντάδες. Οι νταντάδες του Μητρώου πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας: διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο, πληρούν προϋποθέσεις σωματικής και ψυχικής υγείας, έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ και ειδικό σεμινάριο του Υπουργείου. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς έχουν περισσότερα εχέγγυα ασφάλειας για τη φροντίδα των παιδιών τους.