Μεντιλίμπαρ: «Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι με τον Βόλο»

Ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία την επόμενη Τετάρτη (28/1) να διεκδικήσει την πρόκρισή του στα νοκ-άουτ του Champions League στον αγώνα με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, όμως στο μυαλό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, υπάρχει μόνο ο αυριανός (24/1) αγώνας με τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 18η αγωνιστική της Super League, όπως τόνισε και στις δηλώσεις του στην Cosmote TV.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το Σάββατο (24/01) τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι:

-Για πόση «ενέργεια» υπάρχει στην ομάδα του μετά την υπερπροσπάθεια της Τρίτης (20/1): «Όσοι αγωνίστηκαν κόντρα στην Λεβερκούζεν έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια, ωστόσο έχουμε πολλούς παίκτες ακόμα που δεν έπαιξαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ και δεν θα έχουμε πρόβλημα γιατί σκεφτόμαστε να κάνουμε πολλές αλλαγές κόντρα στον Βόλο».

-Για το πόσο εύκολο είναι να πείσει τους παίκτες να μην σκέφτονται το ματς με τον Άγιαξ: «Δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούμε στο ματς με τον Βόλο, όμως είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είναι η δουλειά και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χαθεί ένα παιχνίδι λόγω έλλειψης συγκέντρωσης. Όσο σημαντικό κι αν είναι το παιχνίδι με τον Άγιαξ, εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στον Βόλο».

-Για το αν το ματς με τον Βόλο μπορεί να είναι μια ευκαιρία για παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής έως τώρα:

«Υπάρχουν παιχνίδια κάθε τρεις μέρες και είναι φυσιολογικό να χρειαστούμε όλους τους ποδοσφαιριστές μας. Ελπίζουμε όλοι παίκτες που θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και που δεν έχουν παίξει πολύ στα τελευταία παιχνίδια, να σταθούν στο ύψος των απαιτήσεων και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν».

-Για το αν έχει προβλήματα τραυματισμών: «Δεν έχουμε προβλήματα, με την έννοια πως δεν έχουμε κάποιον τραυματία. Έχουμε όμως παίκτες που δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί στο 100% από το προηγούμενο παιχνίδι».