Με κεκτημένη ταχύτητα στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό ο Ερυθρός Αστέρας

Ο Ερυθρός Αστέρας λίγες ημέρες πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την Euroleague νίκησε με 93-80 την Μπούντουτσνοστ για την Αδριατική Λίγκα.

Οι παίκτες του Σάσα Ομπράντοβιτς δυσκολεύτηκαν για μεγάλο διάστημα του αγώνα αλλά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με επιμέρους σκορ 26-16 στο τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Πρώτος σκόρερ για τον Ερυθρό Αστέρα ήταν ο Νουόρα με 21 πόντους, ενώ 12 είχε ο Μοτεγιούνας και 10 ο Μπάτλερ.