Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 83-89: Το σόκαρε και έστειλε στους «16» του Eurobasket 2025 τη Σουηδία

Η Μεγάλη Βρετανία επικράτησε 89-83 του Μαυροβουνίου και έστειλε τη Σουηδία στην επόμενη φάση του Eurobasket 2025.

Συγκεκριμένα, με αυτό το αποτέλεσμα η Μεγάλη Βρετανία έφτασε στο 1-4 όσο και το Μαυροβούνιο, με την Σουηδία ανεξαρτήτως του αποτελέσματος με την Λιθουανία να είναι αυτή που ως 4η θα περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, οι Σκανδιναβοί θα περιμένουν τον αντίπαλο τους, ο οποίος θα είναι ο νικητής του αγώνα Τουρκία-Σερβία.