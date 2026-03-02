Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: «Απέδρασε» από την Ποντγκόριτσα με μεγάλο διπλό – Απίθανη εμφάνιση από τον Τολιόπουλο

Η Εθνική Ελλάδας με μυθική εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου επικράτησε 79-65 του Μαυροβουνίου στην Ποντγκόριτσα και πήρε «εκδίκηση» για την ήττα στα Άνω Λιόσια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας άσος του Παναθηναϊκού AKTOR ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους (3/5 δίποντα, 7/13 τρίποντα), ενώ είχε και 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Το επόμενο ραντεβού με την Εθνική Ανδρών έχει κλειστεί για τον Ιούλιο: Στις 2 Ιουλίου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ρουμανία και τρεις μέρες αργότερα εντός έδρας την Πορτογαλία για να κλείσει η πρώτη προκριματική φάση.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έπιασε νωρίς… δουλειά και βοήθησε την ελληνική ομάδα να φτάσει σε ένα πρώτο μικρό προβλάδισμα. Στο 4’ είχε ήδη σημειώσει 10 πόντους και δύο συνεχόμενα τρίποντα διαμόρφωσε το 8-15! Οι γηπεδούχοι με την μαχητικότητά τους και το δυνατό παιχνίδι τους πλησίασαν με το 13-17 (7’) του Κώστα Αντετοκούνμπο να γίνεται 16-17 (7’30’’). Χαραλαμπόπουλος, Αντετοκούνμπο και Καλαϊτζάκης ήταν εκεί για να διαμορφώσουν το 18-22 με το οποίο έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο.

Το τρίποντο του Λαρεντζάκη έφερε και πάλι την διαφορά στο +7 (18-25, 11’10”), το ίδιο έπραξε και ο Καλαϊτζάκης λίγο αργότερα (21-28, 13′) και ακολούθησε ο Τολιόπουλος με δύο συνεχόμενα τρίποντα για το +14 και το 25-39 (16’10”). Η Ελλάδα είχε επιβάλλει τον δικό της ρυθμό, ήταν πιο αποτελεσματική σε άμυνα και ριμπάουντ και οι Μήτογλου – Μωραϊτης οδήγησαν στο 28-44 (18’10”). Το Μαυροβούνιο εκμεταλλεύτηκε κάθε ευκαιρία το τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου για να μειώσει στα μισά της αναμέτρησης με το εικοσάλεπτο να κλείνει 35-44.

Μωραϊτης και Χουγκάζ οδήγησαν στο +17 (35-52, 24′) με την επιστροφή στο παιχνίδι. Δύο τρίποντα από τους οι οικοδεσπότες και τα χέρια του Γιοβάνοβιτς οδήγησαν στο 43-53 (26’20”) και ο Ντρόμπνιακ μείωσε ακόμη περισσότερο την απόσταση (47-53, 27′) με τον κόσμο να “ξυπνά” στην εξέδρα. Το Μαυροβούνιο ευστόχησε από τη γραμμή ξανά και ξανά για το (51-55, 29′).

Ο Μήτρου Λονγκ έδωσε μια ανάσα στην ελληνική ομάδα (51-57, 29’20”), η οποία συνέχισε άστοχη από τα 6μ75 στο δεύτερο μισό του αγώνα. Ο Τολιόπουλος έδωσε μια πρώτη απάντηση για το 53-60 (31’30”) και στη συνέχεια βρήκε με την όγδοη ασίστ του τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος κάρφωσε για το 53-62 (32’30”), πριν ευστοχήσει για έβδομη φορά από τα 6μ75 (53-67, 34′).

Ο Λαρεντζάκης από μακρινή απόσταση έγραψε το 62-74 (37’30”) και ο Παπανικολάου τον μιμήθηκε για το 65-77 (38′) με τον αρχηγό να γράφει και το 65-79 με φόλοου κάρφωμα, που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Διαιτητές: Σάλινς (Λετονία), Μπαλντίνι (Ιταλία), Βελίκοβ (Βουλγαρία)

Δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79

Ελλάδα (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 6 (2), Μωραϊτης 9 (3), Τολιόπουλος 27 (7/13τρ), Καλαϊτζάκης 6 (1), Χαραλαμπόπουλος 4, Παπανικολάου 5 (1), Χουγκάζ 5, Αντετοκούνμπο Κ. 8 (2), Μήτογλου 5 (1), Μήτρου Λονγκ 4

