Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91: Με «περίπατο» στον τελικό οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε (91-67) του Αμαρουσίου και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Final-8 που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Οι Πειραιώτες είδαν τον Μόντε Μόρις να επιστρέφει στην ενεργό δράση και πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικός της διοργάνωσης, ενώ πλέον θα περιμένουν τον αντίπαλο τους από τον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ηρακλή.

Ωστόσο, την πρόκριση του Ολυμπιακού επισκίασε ο τραυματισμός του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο χέρι.

Τα τρίποντα έδωσαν τον τόνο στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Οι “ερυθρόλευκοι” μπήκαν στο παιχνίδι με 5/6 τρίποντα και έκλεισαν την περίοδο με 7/11 ανεβάζοντας τον δείκτη της διαφοράς νωρίς στο +15 (6-21, 5’50”) με τους “κιτρινόμαυρους” να αναζητούν λύσεις.

Ο Ολυμπιακός “έψαξε” στον πάγκο του νωρίς στην αναμέτρηση με το Μαρούσι να προσπαθεί κατεβάσει τον δείκτη της διαφοράς με το 17-36 (13′) να γίνεται 24-36 (14’05”). Ο Νετζήπογλου έγραψε το 26-42 από τη γραμμή και ο Παπανικολάου το 30-48 (19′) με το ημίχρονο να κλείνει 33-48.

Το τρίποντο του Τουλιάτου έγραψε το 39-53 λίγο μετά την έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Κινγκ το 44-55 (25’43”) και ο Κουζέλογλου το 49-59 (28′). Δύο καρφώματα από Φουρνιέ και Χολ διαμόρφωσαν το 51-65 για να νικήσει το χρόνο για το 53-65 ο Κουζέλογλου.

Το τέταρτο δεκάλεπτο μπήκε με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα βήμα μπροστά (55-73, 32′) με τρίποντα από τους Πίτερς και Μόρις και να στέλνει την διαφορά στο +20 (55-75) με τον Βεζένκοβ να ευστοχεί από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Οι “ερυθρόλευκοι’ δεν κοίταξαν ξανά πίσω και έφτασαν στη νίκη με 91-67.

Διαιτητές: Τσαρούχα-Συμεωνίδης-Μπακάλης/Τσιμπούρης Stand by (Τέγα-Πετράκης)

Δεκάλεπτα: 15-29, 33-48, 53-65, 67-91

Μαρούσι Chery (Παπαθεοδώρου): Παπάς, Καρακώστας 2, Μέικον 4, Σάλας 12 (2), Τουλιάτος 5 (1), Κινγκ 9 (3), Καλαϊτζάκης Γ. 6, Ουίλιαμς 9, Κουζέλογλου 12 (2), Ντε Σόουζα 6, Γιαννόπουλος, Περάντες 2

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (2), Ντιλικίνα 3 (1), Μπουρνελές 1, Λαρεντζάκης 5 (1), Μόρις 11 (2), Βεζένκοβ 16, Παπανικολάου 12 (4), Νετζήπογλου 4, Πίτερς 9 (3), Μιλουτίνοβ 6, Χολ 10, Φουρνιέ 8 (2)

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ