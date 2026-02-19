Μαρούσι – Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Μιλουτίνοφ – Τραυματίστηκε στο χέρι (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στο ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με το Μαρούσι για το Κύπελλο Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού χτύπησε στο χέρι στο τέταρτο λεπτό της τρίτης περιόδου μετά από μονομαχία με αντίπαλο του και αμέσως πήγε στον πάγκο της ομάδας.

Ο ιατρός του Ολυμπιακού Θεοφάνης Τσαβίσης άμεσα έπεσε πάνω από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ βάζοντας του πάγο στο σημείο του τραυματισμού, ενώ θα υποβληθεί σε ακτινογραφία για να φανεί η πλήρης εκτίμηση της κατάστασης του χεριού του.

