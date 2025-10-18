Μαρούσι – Άρης 108-103: Ματσάρα και νίκη στη δεύτερη παράταση για τους γηπεδούχους

Μετά από συγκλονιστική μάχη στο κλειστό του Αγίου Θωμά που κρίθηκε σε δύο παρατάσεις, το Μαρούσι πέτυχε την πρώτη νίκη του για τη νέα σεζόν στην Greek Basketball League, με 108-103 κόντρα στον Άρη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 80-80 με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του αγώνα και 96-96 στο τέλος του 1ου έξτρα πενταλέπτου. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υπέστην την 3η ήττα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Μαρούσι είχε προηγηθεί και με +16 πόντους (65-49), αλλά ο Άρης αντέδρασε, ο Κουλμπόκα με τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο ισοφάρισε σε 80-80 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Τζόουνς οδηγούσε τον Άρη. Οι Μέικον και Κινγκ απαντούσαν για το Μαρούσι. Για να αστοχήσει, όμως ο Μπράις Τζόουνς σε δύο βολές στα 2.5 δευτερόλεπτα και ο αγώνας να οδηγηθεί σε 2η παράταση. Ο Τζόρνταν Κινγκ έβαλε την «υπογραφή» του στη 2η παράταση για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα το Μαρούσι.

Το Μαρούσι πήρε 31 πόντους από τον Τζόρνταν Κινγκ, 23 από τον Ντάριλ Μέικον, ενώ double double σημείωσε, με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ ο Μαξίμ Σάλας. Ο Λόντον Περάντες πρόσφερε 11 πόντους και 9 ασίστ.

Για τον Άρη, double double σημείωσε ο Στίβεν Ίνοχ με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα πέτυχε 19 πόντους, ενώ… 17 ριμπάουντ (!) μάζεψε ο Ρόνι Χάρελ. Ο Μπράις Τζοουνς είχε 19 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ 16 πόντους σημείωσε ο Μπράιαν Φορμπς.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 46-37, 66-53, 83-83, 96-96 (1η παρ), 108-103 (2η παρ.).

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Κατραχούρας, Χριστινάκης

Μαρούσι (Βασίλης Παπαθεοδώρου): Μέικον 23 (2), Σάλας 18, Χατζηδάκης 3, Καλαϊτζάκης 2, Περάντες 11 (3), Ρέινολντς 11 (2), Καρακώστας, Νικολαΐδης, Κινγκ 24 (5), Ουίλιαμς 9 (4 ριμπάουντ), Ιορδάνου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΆΡΗΣ(Καράιτσιτς): Τζόουνς 19 (2), Φορμπς 16 (4), Ίνοκ 22, Χάρελ, Κουλμπόκα 19 (4), Μήτρου-Λονγκ 13 (2), Μερκβιλάτζε 3 (1), Πουλιανίτης 3, Γκιουζέλης 4 , Μποχωρίδης 4