Τι ετοιμάζει στη Θεσσαλονίκη ο Λευτέρης Πανταζής; Το… απρόσμενο, νέο επαγγελματικό του βήμα

Πανέτοιμος να μπει και στον χώρο της εστίασης είναι ο Λευτέρης Πανταζής, ο οποίος αναμένεται να ανοίξει σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη, όπως αποκάλυψε η Κατερίνα Ζαρίφη μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» του Mega

Ο τραγουδιστής φαίνεται πως έχει εντοπίσει τον χώρο που θα στεγάσει το νέο κατάστημα και στόχος του, σύμφωνα με πληροφορίες είναι οι τιμές να είναι προσιτές για μια μέση οικογένεια και οι μερίδες χορταστικές.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λευτέρης Πανταζής έχει ασχοληθεί κατά καιρούς με διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει λανσάρει ακόμη και δική του σειρά κρασιών. Επίσης, έχει δώσει το όνομά του και σε άρωμα.

«Ξέρετε, εμένα με βοήθησε πολύ η μάνα μου. Μου έλεγε: ”Όταν βγάζεις πέντε χιλιάρικα, θα κρατάς τα τρία και θα μου δίνεις τα δύο”. Όταν κάποτε τα χρειάστηκα, εκείνη τα ’χε στην άκρη, γιατί κανείς άλλος δεν μου έδωσε. Πρέπει να μην περιμένεις από κανέναν, να πατάς πάντα στα πόδια σου! Ίσως εγώ δεν ξέχασα ποτέ εκείνο το κασελάκι, απ’ το οποίο ξεκίνησα, το καράβι το ”Latvia” ή και τα σκυλάδικα, όπως τα λέτε εσείς, που εγώ όμως τα λέω χώρους μαζικής διασκέδασης» είχε πει κάποτε σε συνέντευξή του για το πώς έφτασε σήμερα σε θέση σήμερα να κάνει ακόμα και επενδύσεις.