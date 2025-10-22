Μαρία Σάκκαρη: Δημοσίευσε τα προσβλητικά μηνύματα που της έστειλαν – Η ανάρτησή της (pics)

Η Μαρία Σάκκαρη, μετά από μια χρονιά που δεν την βρήκε να πετυχαίνει τους στόχους της στα κορυφαία τουρνουά, δέχθηκε μια σειρά από υβριστικά και προσβλητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν δίστασε να δημοσιεύσει τα μηνύματα αυτά, απαντώντας με ένα δυναμικό ξέσπασμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία αντιμετώπισε δυσκολίες στο να φτάσει μακριά στις περισσότερες διοργανώσεις της σεζόν, βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σκληρή κριτική και, σε πολλές περιπτώσεις, τον χλευασμό χρηστών του διαδικτύου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Σάκκαρη

«Συνήθως δεν το κάνω αυτό, αλλά θα ήθελα να μοιραστώ μερικές λέξεις. Δεν υπάρχει αλήθεια κάτι να πω για τα μηνύματα που έλαβα μετά το παιχνίδι μου, κάθε τενίστας λαμβάνει τέτοια σχεδόν καθημερινά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχα μια ανταγωνιστική σεζόν, σίγουρα κατώτερη των προσδοκιών μου.

Δεν είναι εύκολο να αποδεχθείς όταν βρίσκεσαι στο υψηλότερο επίπεδο για χρόνια. Δεν είμαι εκεί που θα ήθελα τώρα. Είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους γύρω μου και για τους θαυμαστές μου που εξακολουθούν να πιστεύουν σε μένα.

Δεν ήταν η σεζόν για την οποία ήλπιζα, αλλά καλά πράγματα έρχονται. Και σε όλους όσοι αμφιβάλλουν για εμένα, στόχος δεν είναι να σας αποδείξω ότι κάνετε λάθος, αλλά να αποδείξω ότι εγώ είμαι σωστή.

Θα σας δω το 2026», έγραψε η τενίστρια στο Instagram.

Η ανάρτηση της Μαρίας Σάκκαρη και τα μηνύματα που έλαβε: