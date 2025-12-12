Μαντί Καμαρά: Ξεπέρασε τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και έγινε ο πρώτος ξένος σε συμμετοχές στην Ευρώπη με ελληνικές ομάδες

Θέση στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ βρήκε ο Μαντί Καμάρα που ολοκλήρωσε ένα σπουδαίο επίτευγμα μπαίνοντας στην ίδια πρόταση με τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε τον Μαντί Καμαρά στο παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς στο 68ο λεπτό στη θέση του Οζντόεφ με τον ίδιο να πλησιάζει σε γκολ προς το τέλος της αναμέτρησης που έληξε 3-3.

Η 84η εμφάνιση του με ελληνικούς συλλόγους στην Ευρώπη (63 με τον Ολυμπιακό, 21 με τον ΠΑΟΚ) ήταν ιστορική, καθώς ο Μαντί Καμαρά έγινε ο πρώτος ξένος σε συμμετοχές με ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφήνοντας πίσω του τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς.

Ο “Τζόλε” είχε κάνει όλες τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού