Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Στο 90′ ο Μύθου «έσωσε» τον πολύτιμο βαθμό 

Σε μια συναρπαστική αναμέτρηση στην Huvepharma Arena για την 6η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Europa League, Λουντογκόρετς και ΠΑΟΚ μοιράστηκαν βαθμούς σε ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 3-3.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 1-2 στο 48′, αλλά οι Βούλγαροι ισοφάρισαν και πήραν προβάδισμα πριν ο Δικέφαλος του Βορρά καταφέρει να απαντήσει και να φτάσει ξανά στην ισοπαλία με γκολ στο τέλος.

Το ματς είχε πολλές φάσεις και εναλλαγές στο σκορ, δείχνοντας ότι καμία ομάδα δεν ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα το παιχνίδι, ενώ και η Λουντογκόρετς είχε δείξει τις τελευταίες μέρες πριν τον αγώνα σημάδια αστάθειας στο πρωτάθλημα, μένοντας στο 1-1 με τη Σλάβια Σόφιας.