Μάνατζερ Ταρεμί: «Ο παίκτης είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του, δεν ισχύουν οι δηλώσεις»

Ο μάνατζερ του Μεχντί Ταρέμι διέψευσε κατηγορηματικά το ακραίο σενάριο που κυκλοφόρησε, σύμφωνα με το οποίο ο Ιρανός επιθετικός φέρεται να ζήτησε από τον Ολυμπιακό να αφήσει προσωρινά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις για να πολεμήσει για την πατρίδα του.

Ο Φεντερίκο Παστορέλο είπε χαρακτηριστικά:

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν δηλώσεις που αποδίδονται στον Μεχντί Ταρέμι, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.

Ο παίκτης είναι πλήρως συγκεντρωμένος στη δουλειά του στην Αθήνα και στο επαγγελματικό του μονοπάτι, με αφοσίωση και αποφασιστικότητα. Σε μία λεπτή στιγμή όπως αυτή, είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι ερμηνείες εκτός πλαισίου ή οι ανακρίβειες».

Νωρίτερα, μάλιστα, υπήρξε ουσιαστική αντίδραση και από την πλευρά του Ολυμπιακού, με τον Κώστα Καραπαπά να τοποθετείται επί του θέματος, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον ποδοσφαιριστή.