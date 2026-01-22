Μάχατς – Τσιτσιπάς 3-1: Ήττα και αποκλεισμός για τον Έλληνα τενίστα στον δεύτερο γύρο του Australian Open

Το ταξίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο Αυστραλιανό Όπεν ήρθε στο τέλος του, γνωρίζοντας την ήττα στον δεύτερο γύρο από τον ανώτερο Τόμας Μάχατς με 3-1 σετ.

Παρότι είχε τις στιγμές του στο παιχνίδι και πάλεψε αρκετά, ο Έλληνας «λύγισε» από τα πολλαπλά λάθη καθώς και από τους 2 τραυματισμούς στο πόδι (6-4, 3-6, 7-6, 7-6). Χρειάστηκε η επέμβαση του ιατρικού επιτελείου 2 φορές για τον Στέφανο που φαίνεται να επηρεάστηκε αρκετά για την συνέχεια του αγώνα, που διήρκησε κάτι παραπάνω από 3 ώρες.

Ο Τσέχος πήρε το πολυπόθητο εισητήριο για τον τρίτο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν και θα βρει μπροστά του τον Λορέντσο Μουσέτι (ν. 5 παγκόσμιας κατάταξης).