Λουτσέσκου: «Να παίξουμε για αυτά τα παιδιά – Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο»

Στην τραγωδία που έχει συγκλονίζει την οικογένεια του ΠΑΟΚ στάθηκε με δηλώσεις του πριν τον αγώνα με την Λιόν ο τεχνικός του συλλόγου Ράζβαν Λουτσέσκου.

Εμφανώς συγκλονισμένος ο τεχνικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στον θάνατο των επτά φίλων της ομάδας σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν την αναμέτρηση με την Λιόν για το Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το πώς αντιμετωπίζεται από την ομάδα αυτό το πένθος: «Είναι μια από τις χειρότερες στιγμές που μπορούμε να έχουμε εμείς οι επαγγελματίες στο ποδόσφαιρο. Από την μια είμαστε λυπημένοι και μας ξεπερνάει όλο αυτό αλλά από την άλλη πρέπει να τα αφήσουμε όλα στην άκρη και να βγούμε στο γήπεδο και να τα δώσουμε όλα. Να παίξουμε με κίνητρο και να αφιερώσουμε την εμφάνιση μας και για αυτά τα παιδιά που χάθηκαν. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ξεχωριστό, το έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι μεγάλη τιμή να είσαι μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας, κανείς δεν πρόκειται να καταλάβει αν δεν μπει μέσα σε αυτήν την οικογένεια. Η κατάσταση στην οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι δυσάρεστη, αλλά εμείς πρέπει να γεμίσουμε το μυαλό μας και να αγωνιστούμε και για αυτούς».

Για την αντίδραση που περιμένει να βγάλει η ομάδα στο γήπεδο και ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης: «Ήθελα να έρθουμε εδώ με ενθουσιασμό, με χαρά και να παίξουμε απλά για ένα καλύτερο πλασάρισμα, αλλά δυστυχώς με αυτή την τραγωδία που συνέβη είναι άλλη η ατμόσφαιρα. Είναι μια πολύπλοκη κατάσταση για όλους στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά κυρίως τα πραγματικά δύσκολα είναι για τις οικογένειες των παιδιών που χάθηκαν, πάρα για εμάς. Εμείς πρέπει να δείξουμε σε αυτές τις οικογένειες ότι είμαστε κοντά τους, ότι η ζωή συνεχίζεται και ότι τους στηρίζουμε. Να κάνουμε το παιχνίδι μας και με την εικόνα μας να κάνουμε ότι μπορούμε για να τους δώσουμε έστω μια μικρή χαρά. Αντιμετωπίζοντας μια πραγματικά καλή ομάδα, θα βγούμε στο γήπεδο για να μεταφορτωθεί αυτή η θλίψη σε δύναμη. Δεν θέλω να μιλήσω ιδιαίτερα για ποδόσφαιρο με αυτή την τραγωδία που ζει ο ΠΑΟΚ».