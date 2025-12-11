Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα για την 6η αγωνιστική του Europa League

Στην 17η θέση της κατάταξης ο Δικέφαλος

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα για την 6η αγωνιστική του Europa League
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

O ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League μετά από δύο διαδοχικές επιτυχίες κόντρα σε Λιλ και Γιουνγκ Μπόις.

Η σέντρα του αγώνα είναι είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης στις 19:45 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από τις δύο διαδοχικές επιτυχίες κόντρα σε Λιλ (4-3 εκτός) και Γιουνγκ Μπόις (4-0) και την ισοπαλία απέναντι στην Μπραν στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έχει βρεθεί στη 17η θέση της βαθμολογίας του Europa League.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ